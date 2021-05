Le prix du kilogramme de viande est vendu à 45 mille GNF, officiellement, dans la ville de Karamoko Alpha Mô Labé, actuellement. Et cela après plusieurs polémiques autour de la fixation du prix du kilogramme.

Le vendredi 07 mai 2021 un boucher a vendu le kilogramme à 50 mille GNF à des citoyens. Aussitôt informée, l’équipe communale a réagi. Le maire de la commune, Mamadou Aliou Laly Diallo, que nous avons joint au téléphone, ce samedi 08 mai donne des détails.

« Après avoir acheté le kilogramme de viande à 50 mille, les citoyens nous ont alertés. Alors, de notre côté, on a mené nos enquêtes en envoyant des gens pour l’achat et eux aussi ils ont effectué l’achat au même prix. Directement on a interpellé le boucher. On a mis sa marchandise à la disposition de la coopérative des bouchers et à l’heure où je vous parle il ne travaille pas et risque d’être suspendu pour trois mois. Tout boucher qui déroge à la règle subira les conséquences de ses actes. Et à la population je demande à ce qu’elle cesse d’encourager cette situation en achetant le kilogramme de viande audelà du prix fixé. »