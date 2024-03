Alors qu’il y était attendu par les populations, le président de la transition a finalement dépêché son épouse, Lauriane Doumbouya et le premier ministre, Bah Oury pour présider la célébration de la fête des Femmes, ce 8 mars 2024.

Dans un message sur X et Facebook, Général Mamadi Doumbouya a magnifié les mérites de la première dame. “Toujours présente aux côtés de la population féminine, dont elle est devenue la porte-parole, j’ai dépêché, ce 8 mars 2024 la Première Dame à Kindia pour me représenter, ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement, pour transmettre mon message à toutes les femmes guinéennes, tout en recueillant leurs préoccupations et leurs attentes du moment. Je souhaite une bonne célébration de cette journée à toutes les femmes de Guinée et du monde”, a-t-il posté accompagné de cette image de l’accueil de son épouse à Kindia.