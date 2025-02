Alors que chronogramme de la transition qui, initialement devait prendre fin le 31 décembre 2024, a été prorogé sine die, les autorités de la transition maintiennent leur appel au dialogue à l’endroit des acteurs politiques.

C’est le ministre secrétaire général à la présidence qui l’a réaffirmé dans l’émission On fait le point sur la RTG. “Pour que nous aspirions au bonheur et à la prospérité, projeté à travers le programme Simandou 2040, il faut de la paix, il faut de l’apaisement, il faut de la stabilité. Et tous les jours, c’est ce que nous faisons”, a-t-il déclaré, tout en insistant sur la nécessité de dialoguer avec l’ensemble des acteurs sociopolitiques du pays.

“Tous les acteurs politiques du pays, tous les acteurs sociaux du pays, tous les partenaires du pays sont constamment invités autour de la table pour que nous puissions échanger. Souvent, vous avez des images, d’autres pour lesquelles vous n’avez pas d’image. Mais c’est le travail au quotidien des gouvernants pour que le pays se porte mieux, socialement et économiquement, mais aussi politiquement”.

Ce message du ministre Amara Camara intervient dans un contexte de crise de confiance entre le CNRD et les Forces vives qui soupçonnent des velléités de confiscation du pouvoir à travers une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya.