Nous assistons depuis deux mois à la reprise des activités événementielles à Conakry suite au long silence dû à la Covid 19. « Un 25 novembre » et le stand Guinée Games Arena, deux événements qui ont marqué les esprits en cette fin d’année 2020. Deux projets au contenu hyper créatif portés par Nanette Touré, l’entrepreneure militante.

Modèle de réussite pour certains, exemple de constance dans le travail pour d’autres, Nanette Touré incarne cette génération d’entrepreneurs qu’il convient de suivre en Guinée et sur le continent. À la tête de Tattou Group, elle ambitionne de faire du développement business et humain son cheval de bataille.

Forte d’une expérience de 15 ans dans la communication globale et l’événementiel, Nanette Touré est, par les temps qui courent, très courtisée par les entreprises qui ont de véritables besoins de révolutionner leur communication. Grâce à son savoir-faire elle est très demandée lorsque le besoin de créativité et de différenciation se fait sentir.

Mais qui est donc Nanette TOURÉ?

Fraîchement sortie de l’institut de renommée internationale ISCPA Paris (institut de la communication de la presse et de l’audiovisuel), Nanette Touré décide en 2006 de revenir au bercail, esquivant les nombreuses sollicitations à l’étranger. Ce, pour contribuer au développement et au rayonnement de son pays où elle a toujours coaché et accompagné bien de jeunes dans ses domaines de prédilection: communication et entreprenariat.

Sans tarder, elle montera sa propre entreprise dénommée « Tattou Group » qui, depuis 2007, a pignon sur rue à Conakry. Le savoir-faire aidant, la dame a marqué de son empreinte de grandes sociétés évoluant dans différents univers aussi bien en peaufinant leur business-communication qu’en participant de manière efficiente à l’organisation de leurs événements et la mise en oeuvre opérationnelle de leurs activités.

Initiatrice en 2008 du concept « After Work », véritable point de rencontre et d’échange professionnel, amical et convivial dans différents endroits chics de Conakry, Nanette Touré se fera remarquer, la même année, dans le Symposium minier au cours duquel elle a assuré la scénographie, le branding de stands et la conception de supports commerciaux pour deux grandes entreprises exerçant en Guinée.

Une année plus tard, elle contractera un contrat de consulting avec Conakry Terminal en vue d’accompagner cette société dans son installation en Guinée. Nanette Touré organisera et pilotera l’inauguration des deux phases de construction du Terminal à conteneur de Conakry tout en assurant les relations presse-public pour le compte de l’entreprise auprès de différents interlocuteurs. Ce, jusqu’au démarrage effectif de l’exploitation.

Vu le travail remarquable accompli par dame Touré et son équipe, le Groupe Bolloré, porteur du projet Conakry Terminal a souhaité continuer avec Tattou group en matière de consulting, de gestion locale de divers actions de communication. D’où l’implication significative de Tattou Group dans l’avènement des projets Bluezones, Saboutech, Canal Olympia, etc.

C’est au même moment que Tattou groupe assure la livraison campagne-média pour le groupe Havas en qualité d’agence conseil et opérationnelle. Avec pour mission, la rédaction des recommandations stratégiques et l’implémentation des campagnes de clients globaux tel que Canal+, Saham, Emirates et bien d’autres.

Un profil d’expert qui fait d’elle une référence dans le domaine de la communication globale

En 2014, Nanette Touré intègre le groupe Havas comme directrice d’agence pour la filiale Havas Africa Guinée avec pour mission d’asseoir l’agence en Guinée, recruter et former une équipe opérationnelle et livrer l’ensemble des campagnes des clients globaux.

Une aventure salariale qui, selon elle, lui a permis de mieux appréhender le développement à l’international et le processus de gestion interne, maillon fort des multinationales.

En 2017, cette agence est entrée en pleine croissance avec un chiffre d’affaires annuel à dix chiffres. Un autre défi qu’a relevé Nanette Tourė, avant de retourner à son amour pour la vie entrepreneuriale.

Aujourd’hui encore, la confiance des entreprises et la convoitise pour Tattou Group et sa directrice générale continue de la plus belle des manières.

D’ailleurs depuis 2017, c’est Tattou Group de Nanette Touré qui accompagne Guinée Games dans sa démarche de revalorisation de l’expérience clients et dans la quête de nouveaux marchés à travers la gestion d’évènements. Notamment le Conakry Open Games, le Village Syli et bien sûr cette année 2020 le Guinée Games Arena à la Foire Internationale de Guinee…

Elle aura relativement conquis le public encore une fois par la finesse de ses idées créatives et surtout par l’innovation dans toutes ses créations.

Très inspirante et épatante, c’est ainsi qu’elle est décrite par ceux qui ont la chance de travailler avec elle sur ses différents projets.

On lui attribue entre autres en Guinée les concepts Ateliers business, atelier collaboratif, coworking, les Apéros business, toujours première sur les tendances internationales.

Modèle d’émancipation et d’épanouissement pour la gent féminine

Vraie femme de l’ombre, elle est à l’initiative de nombreux projets féminins dont elle refuse constamment la paternité.

Forte de treize années d’expérience entrepreneuriale, la dirigeante de Tattou Group est en passe d’atteindre sa nouvelle vision N+15, le plein potentiel de son business-modèle qui tire son fondement de l’identité locale, du développement du capital humain et du partage d’expérience.

Mère de deux magnifiques filles, Nanette Touré est, de plus, une combattante dans l’âme, une militante engagée pour la cause féminine.

Écrivaine dans l’âme, elle a su, à travers sa pièce de théâtre intitulée « Un 25 novembre chronique d’une journée sans femme », présentée lors de la clôture des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes, démontrer son don pour l’écriture.

Elle a plusieurs cordes à son arc et il semble que peu importe le projet avec les moyens adéquats elle est capable du miracle.

Très réservée et fuyant les projecteurs, C’est une bouffée d’air frais dans le paysage entrepreneurial guinéen et une femme de poigne pour tout ceux qui rêvent d’une Guinée comme elle aime le dire au féminin.

A la question de savoir que nous réserve-t-elle pour 2021, elle répond timidement : ce que la vie nous réserve, de la magie et toujours des yeux qui pétillent.

Comment une femme capable d’autant de belles choses et avec un tel parcours peut-elle vouloir rester dans l’ombre ?

Une leçon d’humilité qui fait d’elle en cette nouvelle année 2021 une femme à suivre de très près…