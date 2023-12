En qualité de témoin, le Général Ibrahima Baldé a comparu, ce mercredi 6 décembre 2023, pour la première fois à la barre dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009.

Après avoir relaté les faits sur le dispositif sécuritaire du haut commandement de la gendarmerie dont il était le premier responsable, général Ibrahima Baldé est revenu sur l’historique du camp de Kalea situé dans la préfecture de Forécariah.

Il explique que ce camp situé à Forécariah était une cité des réfugiés durant la guerre en Sierra Leone. « À un moment donné, ces gens ont progressivement libéré les lieux. Entre-temps, c’est au même moment qu’il a été décidé de recruter des jeunes gendarmes parce que le corps était vieillissant et il risquait de sombrer. Donc, on a recruté pour la première école qui est à Sonfonia qui est connue de tout le monde. La deuxième école devait être Kalea. Le ministre, à l’époque, le général Conté, par son directeur de cabinet, a pris un arrêté pour dire que désormais, Kalea revient dans le portefeuille de la gendarmerie », a-t-il relaté à la barre.

Poursuivant, il affirme que lorsqu’il est devenu chef d’état-major de la gendarmerie, il avait trouvé que les élèves de 2008 étaient encore là. « J’ai posé la doléance aux autorités de l’époque, pour dire que je n’ai plus besoin que ceux-là continuent. Il y a des formations continues qu’on va leur donner plus tard, mais que j’ai incessamment besoin de mettre 10 escadrons en place. Il faut que je vide les centres. J’ai vidé les centres. Mais quelque temps après, ce sont les autorités militaires qui reprennent Kalea. J’ai pu retrouver Kalea que lorsque nous avons commencé la réforme en 2011 [sous le régime Alpha Condé] et à la demande, faite par moi-même, Me Kabélè [ministre de la Défense d’alors] est parti voir le président à l’époque et finalement, ils ont libéré Kalea. Sinon, c’était dans la main des militaires.»

À en croire l’ancien officier supérieur de la gendarmerie, il aurait voulu réorganiser le camp Kalea pour y organiser la formation des officiers de ses unités sur le maintien d’ordre, malheureusement il s’est heurté aux militaires qui régnaient en maître déjà sur le camp. « On a commencé à organiser, entre-temps, on nous a dit que des gens sont venus là-bas, de ne pas mettre pied là-bas. Depuis lors, je n’en ai plus parlé. Et en même temps, ils ont vidé le centre. Tout le monde peut vous le dire. Le général Thiam, à l’époque, chef d’état-major général des armées, ayant remplacé le général Sanoh, a dit que Kaléa ne revient plus à la gendarmerie. J’ai sorti les documents. J’ai montré même au président de la transition. Il a dit qu’il s’en foutait de ça. Là-bas, maintenant, c’est l’armée. C’est lorsque les réformes réelles ont commencé qu’on a repris Kalea. Et aujourd’hui, c’est vraiment une propriété de la gendarmerie ».