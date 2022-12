Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo a été interrogé ce mercredi 7 décembre 2022, sur l’effort éventuel du gouvernement pour le retour et la participation de Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré au dialogue politique.

Deux (2) acteurs majeurs de la scène politique guinéenne sont en exile depuis quelques mois. Il s’agit de Cellou Dalein président de l’UFDG et Sidya Touré président de l’UFR.

Le Conférence des chefs d’États et gouvernements de la CEDEAO a invité les autorités guinéennes dimanche 4 décembre 2022, à tenir le dialogue en « incluant tous les acteurs politiques, sans exception et à garantir la sécurité et la liberté de tous les participants. »

À la question de savoir si le gouvernement fera un effort afin que le président de l’UFDG et celui de l’UFR prennent part au dialogue, le porte-parole du gouvernement répond.

« La porte du dialogue n’a jamais été fermée. Nous avons fait plusieurs compromis pour que tous les acteurs y viennent. Ce n’est pas un dialogue entre Sydia Touré, Cellou Dalein mais c’est entre la société civile, les institutions, les partis politiques, etc. Le fait que Cellou Dalein n’est pas là ne disqualifie pas l’UFDG ainsi de suite. Donc ils auront toujours leurs places autour de la table. Personne n’est exclu et nous allons continuer à faire des efforts pour que tout le monde vienne autour de la table. Il n’y a aucun obstacle qui empêche une organisation, une institution ou un parti politique de venir assister au dialogue. Il n’y a aucune disposition qui exclut ces partis politiques qui n’ont pas répondu à l’appel », a-t-il martelé.