Après avoir formé les enseignants encadrant les clubs de lecture, le Centre de Lecture Publique et d’Animation Culturelle (CELPAC) a officiellement lancé, ce vendredi 7 novembre 2025, la deuxième édition du Prix littéraire des lycéens de Guinée. La cérémonie s’est tenue au Centre culturel franco-guinéen, en présence d’écrivains, de responsables d’établissements scolaires et d’élèves venus de plusieurs localités du pays.

Pour cette édition, quatre romans contemporains guinéens ont été retenus :

Les Confidences du fromager de Dr Sékou Dine Kouyaté,

L’Encre du destin d’Adama Kadé Touré,

Envol de Juliana Diallo,

et La Tragédie des jumelles d’Ibrahima Sorel Sidibé.

Pendant six mois, les élèves participants liront et analyseront ces ouvrages avec l’appui de leurs professeurs de français et des bibliothécaires.

À l’issue de ce parcours de lecture, ils voteront pour désigner le lauréat, dont le nom sera proclamé lors des « 72 heures du livre », prévues le 23 avril 2026. Le vainqueur recevra une dotation de 20 millions de francs guinéens.

Créé lors du Salon international du livre jeunesse de Conakry, le Prix littéraire des lycéens vise à promouvoir la lecture et la littérature guinéenne auprès des jeunes.

Dans son discours de lancement, le Directeur général du CELPAC, M. Bernard Pévé Béavogui, a souligné la portée éducative et citoyenne de cette initiative :

« Ce prix n’est pas une simple compétition. C’est un pont entre la plume guinéenne et la jeunesse guinéenne. Il permettra aux élèves de découvrir des histoires qui leur ressemblent, écrites par des auteurs qui partagent leur réalité. En confiant aux lycéens le rôle de jury, nous les invitons à juger, débattre et défendre leurs choix — un exercice qui développe l’esprit critique, la liberté d’expression et la démocratie des idées. »

Il a également insisté sur la dimension nationale du projet : « En unissant les lycées et les bibliothèques, nous affirmons que la culture n’est pas le privilège d’une seule ville, mais un bien commun. Ce prix donne un nouveau souffle à nos bibliothèques publiques et soutient le développement de l’édition guinéenne. »

Cette deuxième édition s’étend à trois nouveaux établissements : le lycée de Balato (Siguiri), le lycée de Kankalabé (région de Labé) et le lycée français Albert Camus de Conakry, témoignant de la volonté du CELPAC d’ancrer durablement la lecture dans tous les territoires.

L’an dernier, le premier prix avait été décerné à Mabety Soumah pour son roman Sens interdit (éditions Gandhal). Un deuxième prix avait également récompensé Betty Laye Camara pour L’Amour au-delà de l’ethnie (éditions Plume Inspirée), au terme d’un vote particulièrement serré.