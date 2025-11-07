Alors que l’Intersyndicale de l’éducation de Guinée — composée de la Fédération Syndicale des Professionnels de l’Éducation (FSPE), du Syndicat National de l’Éducation (SNE) et du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) — a déposé, le mercredi 5 novembre 2025, un préavis de grève, le Conseil National du Dialogue Social (CNDS) tente d’apaiser les tensions.

Ce jeudi 7 novembre, depuis le siège de l’institution, son président, Alia Camara, a réagi à cette annonce, appelant au calme et au sens de responsabilité. « Je voudrais inviter nos partenaires de l’intersyndicale de l’éducation à continuer à faire preuve de responsabilité, à s’engager dans le chemin du dialogue », a-t-il déclaré, affichant sa volonté d’ouvrir un espace d’échanges constructifs avec les représentants syndicaux.

Selon le président du CNDS, des dispositions seront prises dans les jours à venir pour faciliter la concertation. « Ils ont déposé un préavis de grève et, dans les jours à venir, les dispositions seront prises pour que nous puissions créer un cadre de dialogue permettant à ce partenaire-là aussi et à ses structures de discuter de l’ensemble de leurs préoccupations », a-t-il précisé.

De leur côté, les syndicats réclament, au-delà de la révision du statut particulier des enseignants, la régularisation des contractuels, le paiement des arriérés de salaires des enseignants dits “bloqués” depuis fin 2023, la restitution des primes qu’ils estiment “injustement coupées”, ainsi qu’une prise en compte effective des enseignants retraités.

La balle est désormais dans le camp des autorités, qui devront agir rapidement pour éviter une nouvelle paralysie du système éducatif, déjà fragilisé par des crises récurrentes.