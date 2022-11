Cécé Raphaël Haba a révélé à la barre ce lundi 7 novembre 2022, une conversation entre lui, Toumba Diakité et Marcel Guilavogui. Cette conversation lève un coin du voile sur les propos de l’ancien aide de Camp de Moussa Dadis Camara.

Aboubacar Sidiki Diakité avait fait mention de cette conversation devant le tribunal. Aujourd’hui, c’est Cécé Raphaël Haba qui assurait la garde rapprochée de Toumba qui vient de donner la même version à la barre.

«Toumba nous a appelés, Cécé et Marcel venez. Nous venons de loin. Nous allons dire la vérité au bas peuple. Au moment que tu faisais sortir la troupe, qu’est-ce que je t’ai dit ? Je ne t’ai pas dit de ne pas faire sortir la troupe et tu as refusé? Marcel dit: Toumba oui, tout ce que tu dis, est réel mais pardon devant ces juges là, je cherche à sauver ma tête. Toumba a repris parole. Il dit quand tu es venu me trouver à la clinique Ambroise Paré, je t’ai vu sortir deux grenades. Qu’est-ce que je t’avais dit ? Il a dit, tout ce que tu dis c’est réel, mais devant ces gens, je ne peux dire tout devant eux. Même si c’est un char de combat qu’on met devant moi, je ne dirai jamais la vérité. Pardonne et tu me laisses, devant toi, mais il ne faut pas me charger. J’ai pris la parole et j’ai dit : Je t’avais demandé ce que tu en sais. Tu as dit tu n’as jamais participé et aujourd’hui Toumba étant là, tu reconnais. Les 14 ans que j’ai fait en prison, c’est toi… Cet homme est un innocent», a expliqué Cécé Raphaël HABA à la barre.