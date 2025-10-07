Un drame s’est produit dans la matinée de ce mardi 7 octobre 2025 à Sonfonia, secteur T6, devant l’école de Yattaya. Le corps d’un homme, âgé d’une cinquantaine d’années, a été retrouvé sans vie.

D’après les informations recueillies sur les lieux, la victime quittait la T6 pour se rendre vers le fossidet. Elle avait été aperçue transportant un bidon de 20 litres avant de s’effondrer.

“Je l’ai vu tomber subitement tout seul vers les 9 heures 20 minutes”, a témoigné Mamadou Oury Diallo, témoin de la scène.

Il affirme avoir immédiatement alerté les autorités. “La Gendarmerie est venue en première position, s’en est suivie la CMIS 6 et le commissariat central.”

Selon Oumar Camara, un proche du défunt, ce dernier avait des problèmes de santé depuis un an.

“Depuis qu’il a été frappé par un AVC l’année dernière, il ne se porte pas très bien. Hier comme c’était l’ouverture des classes, il est allé inscrire ses enfants à l’école. Ce matin, il partait chez son frère au marché Entag pour y passer la journée. J’ai été informé au téléphone que mon parent M. Kourouma est tombé, je suis venu trouvé qu’il a rendu l’âme sur place. Il a 58 ans, marié et père de 5 ans, il était chauffeur de profession.”

Les circonstances exactes de sa mort restent à déterminer, mais la thèse d’un malaise soudain semble privilégiée selon les premiers témoignages.