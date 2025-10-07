Depuis le déclenchement, lundi, de la grève des conducteurs de citernes — principaux distributeurs de carburant à travers le pays — la capitale guinéenne connaît une nouvelle crise d’approvisionnement en essence et gasoil. Ce mardi 7 octobre 2025, de nombreuses stations-service sont déjà à sec, provoquant de longues files d’attente devant les rares points de vente encore ouverts.

À Kipé, le gérant principal de la station Star décrit une situation devenue critique : “Cette situation nous dépasse vraiment. Nous avons des commandes qu’on n’arrive pas à obtenir. Le peu de carburant que nous avions, nous l’avons vendu, et ce matin même, c’est fini. Ce qui reste maintenant, c’est pour le service minimum, notamment pour les services de sécurité, les cas de maladie et autres.”

Dans les quartiers, le litre se négocie à partir de 15000 Gnf sur le marché noir. Une vendeuse rencontrée à Morykanteyah témoigne : “Je suis allée acheter du carburant au niveau des stations, je n’ai pas eu. Le peu d’essence que j’ai là, je ne vais pas le revendre au prix habituel.”

En attendant une éventuelle issue à la grève, la circulation est déjà perturbée à plusieurs endroits de la capitale, tandis que les automobilistes craignent une flambée des prix dans les heures à venir.