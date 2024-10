Alors que les spéculations sur l’existence d’une base militaire française en Guinée persistent, le ministre des Affaires étrangères a tenu à apporter des précisions sur le sujet.

Interrogé à ce propos par l’AFP, Morissanda Kouyaté a déclaré : “Les gens racontent des histoires en disant qu’il y a une base française en Guinée. La Guinée ? Non ! Non ! Nous avons dit Non à la colonisation le 28 septembre 1958, nous n’allons pas nous transformer en une base. Nous coopérons militairement avec les Russes, les Américains, les Français, les Africains, et avec tout le monde”, a-t-il précisé.

Le député de La France Insoumise, Aurélien Saintoul, a récemment révélé les réponses du chef d’état-major de l’armée française, Thierry Burkhard, lors d’une audition à huis clos devant la commission défense de l’Assemblée française. “Il a confirmé qu’il pouvait y avoir des ‘déploiements opérationnels’ en Guinée”, a écrit le député sur X (anciennement Twitter).

La présence supposée d’une base militaire française en Guinée suscite de vives réactions au sein de l’opinion publique guinéenne.

La coopération militaire entre la Guinée et la France est encadrée par un accord signé en janvier 2014, stipulant que les membres du personnel de la Partie d’envoi ne peuvent en aucun cas être impliqués dans des opérations de guerre, ni dans des actions de maintien ou de rétablissement de l’ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale sur le territoire de la Partie d’accueil.