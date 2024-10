Conakry accueillera, du 14 au 15 novembre 2024, le 22e concours d’agrégation en médecine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et productions animales, organisé par le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES).

Cet événement international réunira des spécialistes et candidats venus de 19 pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale, ainsi que des régions des Grands Lacs et de l’Océan Indien. L’objectif commun est de renforcer les compétences des acteurs de l’enseignement supérieur dans les domaines de la santé humaine et animale.

Reconnu pour son sérieux et ses critères d’exigence, ce concours offre aux futurs agrégés une occasion précieuse de valoriser leur expertise dans leurs disciplines respectives, contribuant ainsi à l’amélioration continue du secteur de la santé.