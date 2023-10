La radiation du commandant Aly Camara ancien numéro 2 des Forces spéciales, des effectifs de l’armée guinéenne pour “inconduite”, continue à alimenter l’actualité guinéenne.

Interrogé dans l’émission Mirador de ce samedi 7 octobre 2023, Maître Sidiki Bérété avocat du commandant Aly Camara affirme qu’il va saisir la Cour suprême pour obtenir l’annulation de la décision. Selon lui, son client ne peut pas être radié pour une faute pénale de vol alors qu’il n’a pas été jugé et reconnu coupable des faits.

“Le problème on ne peut pas le radier. Ça, c’est la sanction disciplinaire extrême. On le reproche une faute pénale de vol donc qu’on puisse le juger. Si après un débat contradictoire lors d’un procès équitable devant le tribunal militaire il est déclaré coupable ça peut suffire, comme d’autre sanction disciplinaire, mais pas la radiation. Je me demande le commandant Alya a été radié pour inconduite alors que la prévention c’était pour vol, maintenant on parle d’inconduite. Quelle inconduite ? Il doit faire l’objet d’un procès équitable préalable avant toute mesure disciplinaire. C’est ce qui est regrettable et ce n’est pas normal. C’est pourquoi nous allons attaquer la décision devant la chambre administrative de la Cour suprême pour excès de pouvoir”, a-t-il fait savoir.

Maître Sidiki Bérété regrette que son client subisse “d’injustice et le peuple regarde et personne ne réagit. On a déposé une plainte pour séquestration et enlèvement parce qu’il était illégalement détenu.”

Le commandant Aly Camara avait été arrêté pour vol et serait détenu dans un endroit qui n’est connu par son avocat. C’est dans cette circonstance qu’il a été radié jeudi 5 octobre 2023, à travers un décret, des effectifs de l’armée guinéenne.