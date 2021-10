C’est la toute première réaction du nouveau premier ministre de la transition. Au lendemain de sa nomination, Dr Mohamed Beavogui a livré sa première impression et a promis d’être à la hauteur de ses attentes.

Invité de l’émission «Mirador» de FIM FM, ce jeudi 07 octobre 2021, l’ancien sous Secrétaire général des Nations Unies donne ses impressions. « j’ai accueilli cette nouvelle avec émotion et beaucoup de reconnaissances au président du CNRD. C’est un moment historique. Comme vous le savez, notre histoire est jalonné d’énormes difficultés. Nous n’avons pas pu encore construire la Guinée normale que nous voulions. Nous avons une opportunité. Vous avez vu le 2 octobre, les sorties spontanées des accolades, l’espoir. Et cet espoir nous devons l’incarner. C’est une grande responsabilité que je mesure. Beaucoup de gens ne connaissent pas qui est le colonel. C’est un patriote convaincu. C’est quelqu’un qui veut le bonheur de la Guinée. Qui s’est sacrifié pour réellement construire les bases d’une Guinée normale. Je suis entièrement engagé, et prêt. Et je lui apporterais mon soutien» réitère le tout nouveau premier ministre.

Plus loin, Mohamed Beavogui déclare que les défis sont énormes. Mais rassure que le gouvernement qu’il mettra en place sera à la hauteur des attentes du peuple de Guinée: «Notre mission est simple et compliquée à la fois. Nous sommes en transition. Nous ne sommes pas en période de développement. Notre rôle est de délivré les résultats attendus par la transition.(…) Une administration publique qui est juste et équitable et au service de tous» a-t-il promis.