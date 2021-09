Après le coup d’Etat perpétré en Guinée contre Alpha Condé, les réactions des personnalités politique se poursuivent, la dernière en date est celle de l’ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro.

En exil, Guillaume Soro revient sur ses relations avec Alpha Condé avant et après son arrivée du pouvoir, pour lui, le Chef de l’Etat guinéen était un ami proche qui a complètement changé après la rupture Soro – Ouattara.

« Pour ma part, le Président Alpha Condé du temps où il était opposant était un aîné admiré et pour cause ! Je l’ai reçu avec honneur sur ma terre natale de Ferké et sollicité les bénédictions de mes parents pour sa carrière politique. Devenu Président de son pays, son homologue Alassane Ouattara lui demanda de m’interdire la terre africaine de Guinée. Et je l’ai regretté car il aurait dû savoir que les nouvelles amitiés sont parfois opportunistes. Mais je suis sans rancune. »

Pour l’ancien patron des Forces Nouvelles, il est aujourd’hui très triste du sort qu’est en train de subir Alpha Condé, mais pour lui, a qui la faute, « aujourd’hui je suis profondément triste pour lui. Ces images de lui ont parlé à mon cœur. Mais à qui la faute ? Que l’Histoire s’écrive et que démocratie se fasse. »

Pour finir, l’ancien président de l’Assemblée Nationale ivoirienne, espère que ce coup d’Etat sera le dernier obstacle pour la tranquillité et la quiétude de la Guinée. « Je demande que les nouvelles autorités guinéennes préservent la quiétude dans ces moments de troubles passagers. Je souhaite que ce soient les derniers soubresauts d’une Guinée qui renoue avec la paix et la tranquillité. Que la Sagesse Africaine au service des Peuples triomphe pour le bien-être du peuple guinéen. Telle est ma prière solennelle au Tout Puissant! »