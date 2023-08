Située en plein cœur de la Commune urbaine de Dalaba dans le quartier Chargeur, la “Villa Makeba” où résidait l’icône sud-africaine de la musique, Miriam Makeba dans les années 70, est totalement à l’abandon.

Considérée jadis comme l’une des plus belles villas du pays, cette résidence est chargée d’histoire par la présence des objets personnels de l’artiste et militante des droits de l’Homme. Aujourd’hui, elle n’est que l’ombre de son nom, 53 ans après sa construction.

Entretenue par un sexagénaire, la demeure conçue avec une architecture traditionnelle et moderne, est composée de trois chambres dont chacune avec une toilette, un salon, une cuisine et un garage contenant encore quelques meubles sculptés en bois poussiéreux, une petite bibliothèque et des tableaux dont l’un signé par le premier président guinéen, Ahmed Sekou Touré. « À chaque fois, je croise des individus venus dérober quelques objets dans le domaine mais heureusement, il en reste encore quelques-uns dans la maison ».

« Je suis confronté à d’énormes difficultés dans la surveillance de cet espace. Avant, je faisais du potager dans la cour pour pouvoir garder un œil sur la maison. S’il y avait une clôture, la surveillance aurait été plus facile pour moi, mais le domaine est vaste et dispose des plusieurs entrées ce qui fait que je ne peux contrôler tout seul le bâtiment », explique Oumar Telly Diallo, gardien de la villa Makeba.

Pour cet ami et ancien voisin de la diva, la rénovation et l’entretien de la villa Makeba doivent être une priorité parce qu’elle est une œuvre historique.

« Si cette maison est rénovée, ça sera pour l’intérêt de tous les nostalgiques de la grandeur qu’a été Miriam Makeba, mais si elle tombe dans les ruines, ça sera un grand regret pour moi. Une de ses petites filles, est venue ici pour visiter la maison, mais elle n’est jamais revenue.

Tous les pouvoirs qui se sont succédé en Guinée connaissent l’état de cette demeure, mais personne n’a jamais levé le petit doigt pour sa rénovation. Alpha Condé lui avait ouvertement déclaré que c’est à l’Afrique du Sud de le faire puisque le domaine leur appartient. Même le réveillon dernier, l’Ambassadeur de l’Afrique du Sud était là, mais il n’y a eu aucune action derrière ».

Née le 4 mars 1932 à Johannesburg en Afrique du Sud, c’est durant son exil que le président de la République Ahmed Sekou Touré, décide d’offrir cette villa à Miriam Makeba où elle vécut de 1969 à 1985.

Elle est décédée le 10 novembre 2008 à l’âge de 76 ans en Italie où elle séjournait pour un concert.