La Direction générale de la Police nationale a rendu publics les premiers bilans des manifestations du mardi et mercredi, suite à l’arrestation des leaders du FNDC.

D’après ce que le directeur adjoint de la communication du ministère de la sécurité et de la protection civile a livré sur les ondes des médias d’Etat, 17 policiers ont été blessés dont 1 grièvement. Plusieurs véhicules des forces de l’ordre ont été également endommagés par les manifestants.

Par la voix du Colonel Mory Kaba, le ministère de la sécurité et de la protection civile a appelé tous les citoyens à la retenue. Il a rassuré que toutes les dispositions seront prises pour remédier à cela.

«Dans la soirée du 6 juillet 2022, de grave troubles à l’ordre public ont été constatés à Conakry. Précisément sur la route le prince, ou des manifestants ont érigés des barricades, incendié des pneus par endroits, caillasses des véhicules et blessés des citoyens. Au cours de ces violences 17 policiers ont été blessés dont 1 grièvement, plusieurs véhicules des forces de l’ordre ont été endommagés par les manifestants. Cette situation est consécutive à l’arrestation par la police dans la journée du 5 juillet 2022 de 3 membres du FNDC en exécution de la réquisition du procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixinn.

Le ministère de sécurité et de la protection civile à travers la direction générale de la police nationale fidèle à sa mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens conformément aux idéaux du CNRD, appelle à la retenue et rassure la population que toutes les dispositions sont prises pour maintenir l’ordre et la tranquillité sur l’ensemble du territoire national dans le strict respect des droits humains», a annoncé la Direction générale de la Police nationale.