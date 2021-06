Après l’échec total de l’an dernier au BEPC dans la préfecture de Koubia, cette année, les autorités à tout les niveaux s’activent dans les préparatifs des différents examens afin que les candidats réussissent et redorent l’image de la localité au niveau éducatif.

Le préfet de Koubia Saïdou Bangaya Diallo, précise qu’il y a eu du progrès. «Cette année, des dispositions ont été prises dans le souci de voir les candidats réussir, nous avions un manque de professeur et les enfants ont même manifesté pour cela alors nous avons trouvé deux contractuels que je paye et aujourd’hui je dois payer pour un troisième. La société civile et les associations ont mobilisées des fonds pour les professeurs qui sont déployés dans les sous-préfectures, le 1er juillet, 17 professeurs viendront à Koubia pour la révision des candidats également ; et pour la même situation j’ai fais éclairer certaines écoles. Tout ces efforts pour pousser les élèves à venir suivre les révisions, on a prévu de refuser les cours à tout candidat qui ne viendra pas aux révisions » menace le préfet

«Pour cette année, l’espoir est grand car depuis le début de l’année scolaire nous sommes à pied d’œuvre pour la réussite des candidats, à l’examen d’entrée en 7eme année nous avons 987 candidats, au BEPC 245 candidats et au BAC 73 candidats » affirme le directeur préfectoral de l’éducation de Koubia, Fara Kamano.

Tiguidanke Diallo correspondante de Guinee360 à Labé