A propos de cette plante supposée pouvoir traiter la pandémie de coronavirus, un communiqué de l’organisation sous-régionale indique qu’elle ne soutiendrait que les produits dont l’efficacité a été approuvée par des études scientifique.

L’Artemésia annua est une plante médicinale bien connue dans plusieurs pays pour ses dérivés qui sont incorporées dans les médicaments qui luttent contre le paludisme. A Madagascar, elle est couramment utilisée dans la médecine traditionnelle.

L’État malgache l’a montrée au monde, pour être efficace contre la pandémie de coronavirus. Ainsi, la CEDEAO, aurait commandé un lot de ce médicament dénommé CovidOrganics (CVO) auprès d’un pays tiers.

Une « rumeur » qui a été démentie par l’institution sous-régionale dans son communiqué :

« Nous souhaitons indiquer que la CEDEAO et son institution spécialisée en matière de santé qu’est l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) se dissocient de cette affirmation, et informer le public que nous n’avons jamais commandé ledit médicament.

Nous souhaitons indiquer par ailleurs, que dans le cadre de son mandat qui est d’assurer la sauvegarde et l’amélioration de la santé des populations de la région, l’OOAS reste engagée vis-àvis de la promotion des pratiques et des produits d’une Médecine traditionnelle rationnelle dans l’espace CEDEAO, et a travaillé de façon cohérente pendant des années, avec les États membres dans le cadre d’études scientifiques sur les médicaments à base de plantes dont l’efficacité est prouvée. Ces produits sont documentés dans notre Pharmacopée des médicaments traditionnels de la CEDEAO, dont la deuxième édition sera publiée dans les prochaines semaines. »

À propos, la CEDEAO ne compte que soutenir et approuver les produits dont l’efficacité a été approuvée par des études scientifiques […]

« Nous travaillons en outre avec les Etats-membres sur quelques-uns des médicaments disponibles dans le cadre dessais cliniques et pour une utilisation à titre compassionnel en ce qui concerne certains cas graves. »