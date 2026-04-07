Scrutins du 24 mai : les campagnes électorales fixées en dépit des appels au report

À quelques semaines de la tenue des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026, le président Mamadi Doumbouya a officialisé les périodes de campagne électorale à travers un décret rendu public ce mardi 7 avril.

Selon le texte, la campagne pour les élections législatives s’ouvrira le 24 avril 2026 à partir de minuit pour s’achever le 21 mai à 23h59. S’agissant des élections communales, elle débutera le 4 mai à minuit et prendra fin à la même date du 21 mai à 23h59.

Le décret rappelle, en son article 2, que conformément à l’article 50 du code électoral, « nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors des périodes fixées ».

Une disposition qui vise à encadrer strictement les activités des acteurs politiques durant cette phase décisive du processus électoral.

Par ailleurs, les manifestations, réunions et rassemblements électoraux devront se tenir dans le respect des lois et règlements en vigueur relatifs aux activités politiques publiques.

Le texte confie également à la Haute Autorité de la Communication (HAC) la mission de veiller à la régulation des médias pendant la période de campagne. L’institution est notamment chargée de garantir l’égalité de traitement entre les candidats dans les médias publics et privés, tant dans la diffusion que dans le commentaire de leurs déclarations, écrits et activités.

Cette fixation du calendrier des campagnes intervient dans un contexte marqué par la montée de certaines voix appelant au report des élections législatives et communales, invoquant notamment la coïncidence de la date du scrutin avec deux grandes célébrations religieuses, la Tabaski pour les musulmans et la Pentecôte pour les chrétiens.