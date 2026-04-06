Législatives et communales : la Tabaski et la Pentecôte ravivent l’appel à un report du scrutin

À quelques semaines des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026 en Guinée, des voix s’élèvent pour réclamer un réaménagement du calendrier électoral. En cause : la coïncidence de la date du scrutin avec deux grandes célébrations religieuses, la Tabaski pour les musulmans et la Pentecôte pour les chrétiens.

La tenue du vote le 24 mai intervient en effet au moment de deux événements majeurs pour les fidèles des deux communautés. La Tabaski, communément appelée fête du mouton, entraîne traditionnellement d’importants déplacements de population. De nombreux citoyens quittent les centres urbains pour rejoindre leurs localités d’origine afin de célébrer en famille, laissant la capitale en partie vidée de ses habitants. Or, chaque électeur est tenu de voter dans son bureau assigné, une contrainte qui pourrait compliquer la participation dans ce contexte de mobilité.

Du côté de la communauté chrétienne, la même date correspond à la célébration de la Pentecôte, commémorant la descente de l’Esprit Saint sur les apôtres. À cette occasion, l’archevêque anglican de Guinée, Jacques Boston, a interpellé les autorités lors de la fête de Pâques, appelant à une révision du calendrier électoral.

« Qu’il vous plaise, Excellence Monsieur le président de la République, avec toutes les considérations qu’on vous doit, de reporter les élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026, jour qui marque la Pentecôte pour les chrétiens. C’est une requête formulée par l’Église de Guinée afin de nous permettre de célébrer la solennité de la Pâques, à l’instar des autres chrétiens de par le monde. Nous savons compter sur votre compréhension habituelle d’équité et paternelle ».

Reste désormais à savoir si le chef de l’État prêtera une oreille favorable à cet appel et décidera, en conséquence, de reporter le scrutin.