Primature : vers une culture de résultats avec l’évaluation systématique des conseillers

Représentant le Premier ministre Bah Oury, ce mardi 7 avril 2026, lors du lancement d’un atelier consacré aux e-services et à l’interopérabilité des systèmes publics, le chef de cabinet adjoint de la Primature, Lanciné Hawa Doumbouya, a mis en avant une nouvelle approche de gouvernance interne axée sur la performance. Il a notamment annoncé la mise en place de contrats annuels de performance.

Organisé par le ministère de la Modernisation de l’administration, cet atelier a également servi de cadre pour présenter une réorganisation du travail au sein du cabinet du Premier ministre. Cette réforme repose sur la définition d’objectifs mesurables et sur une évaluation régulière des conseillers.

« À notre niveau, à la Primature, une nouvelle dynamique est enclenchée », a déclaré Lanciné Hawa Doumbouya, soulignant la volonté de renforcer l’efficacité de l’action gouvernementale.

Dans cette optique, les conseillers du Premier ministre ont récemment été soumis à un dispositif inédit. « La semaine dernière, pour ceux qui ont suivi l’actualité de la Primature, les conseillers ont déjà reçu leurs contrats annuels de performance. Cela signifie qu’ils devront être suivis et évalués », a-t-il précisé.

Selon lui, cette démarche vise à instaurer une véritable culture de résultats au sommet de l’exécutif. Les conseillers seront désormais jugés sur l’impact concret de leurs actions, notamment en matière de mise en œuvre des réformes. Il a illustré cette exigence en évoquant le suivi des activités : les responsables devront démontrer les résultats obtenus, identifier les changements opérés et justifier les insuffisances éventuelles.

Par ailleurs, il a insisté sur le rôle accru du Secrétariat général, appelé à assurer un suivi rigoureux des performances. « Le Secrétaire général sera particulièrement attentif aux résultats, dans une logique de redevabilité permanente », a-t-il indiqué.

Au-delà de la Primature, cette logique de responsabilisation pourrait être étendue à l’ensemble des départements ministériels. « Dans les prochains jours, les départements ministériels devraient également recevoir des lettres de mission », a-t-il annoncé.

Cette réforme intervient dans un contexte marqué par des attentes croissantes en matière d’efficacité administrative et de modernisation de l’État. Les autorités entendent ainsi renforcer le suivi des politiques publiques et améliorer la redevabilité au sein de l’administration.