Un drame s’est produit dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 février 2026 dans la commune urbaine de Sanoyah. Un incendie survenu aux environs de 1 heure du matin a coûté la vie à cinq membres d’une même famille.

Selon les informations recueillies, le feu s’est déclaré alors que la famille dormait. Les victimes sont Ismaël Keïta et son épouse Hassanatou Camara, ainsi que leurs trois enfants : Mohamed Lamine Keïta, âgé de 7 ans, Aminata Keïta, 15 ans, et Daouda Keïta, 5 ans.

Les circonstances exactes de l’incendie restent, pour l’heure, inconnues. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer l’origine du sinistre.