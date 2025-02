C’est désormais officiel ! L’actuel meilleur buteur de la Ligue 1 quitte le Hafia FC. Mohamed Saliou dit Aloba vient de s’engager avec le club algérien, Moulidada Club. L’annonce officielle a été faite hier par les deux clubs.

L’international guinéen, Aloba se tourne désormais vers le championnat algérien. Il a paraphé un contrat de trois ans et demi avec Moulidada club, évaluant en première division. Selon les informations, le coût du transfert est estimé 433.000 euros soit plus de 4 milliards de francs guinéens. Le salaire guinéen fixé est de 18.000 dollars par mois et 30% à la revente pour le Hafia FC.

Arrivé dans les rangs des verts et blancs, il y a une saison et quelques mois, en provenance de l’ASFAG, club de ligue 2, l’actuel meilleur buteur de l’élite du football guinéen, a marqué les esprits dès sa première saison dans l’équipe du Président Kerfalla Camara KPC .

Sa première saison avec le club de Dixin, l’attaquant de 20 ans a affiché un bilan positif, en inscrivant 16 buts en championnat en 24 matchs, 8 buts en coupe de la ligue en 6 sorties. Lors de la saison dernière, Aloba a terminé deuxième meilleur buteur de la Ligue 1.

Depuis le début de cette saison 2024-2025, le désormais ancien attaquant du babata a inscrit 5 buts en 6 journées disputées, notamment un quadruplé contre le champion en titre, le Milo FC lors de la deuxième journée.