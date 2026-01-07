Le ministère des Transports, à travers l’Agence guinéenne de la sécurité routière (AGUISER), a rendu publiques les statistiques nationales des accidents de la circulation enregistrés au cours de l’année 2025.

Selon les données collectées dans les huit régions administratives du pays, 3 305 accidents de la route ont été recensés en 2025, soit une augmentation de 33,5 % par rapport à l’année précédente, précise le communiqué. Ces drames ont causé la mort de 528 personnes, dont 342 hommes, 120 femmes et 66 mineurs. Le bilan fait également état de 702 blessés graves (412 hommes, 188 femmes et 102 mineurs) et de 888 blessés légers, répartis entre 501 hommes, 258 femmes et 129 mineurs.

Sur le plan matériel, les accidents ont occasionné 659 cas de dommages importants, touchant 648 véhicules et 1 085 motos, ainsi que 711 cas de dommages légers concernant 908 véhicules et 1 888 motos. Par ailleurs, 299 dossiers ont été déférés devant les juridictions compétentes.

S’agissant des causes principales de ces accidents, l’AGUISER évoque notamment « l’excès de vitesse, le non-respect du Code de la route, la surcharge et l’imprudence des conducteurs, le mauvais état mécanique des véhicules, la dégradation des infrastructures routières ». L’agence met également en cause « la vulnérabilité des motocyclistes (absence de casque, indiscipline), ainsi que la consommation de produits stupéfiants ».