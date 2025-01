Le Président du Mouvement démocratique libéral (MoDel) a été déclaré coupable d’offense et de diffamation contre le chef de l’Etat, ce mardi 7 janvier 2025. Aliou Bah a écopé 2 ans d’emprisonnement ferme. Ses avocats dénoncent le verdict et annoncent un recours.

Me Antoine Pépé Lamah qualifie la décision rendue par le tribunal de “triste”. “Nous sommes déçus de cette décision et nous entendons dans les minutes qui suivent interjeter appel avec l’accord, bien entendu, de M. Mamadou Aliou Bah. Nous ne sommes pas surpris de la couleur de la décision qu’on vient de nous jeter à la figure, la décision qu’on vient de prononcer. Bien avant, nous nous sommes aperçus que tout le tribunal était déjà informé de la décision à prononcer, sauf la défense de M. Mamadou Aliou Bah. Le véhicule qui a l’habitude de le transporter de la maison centrale pour le tribunal était déjà prêt encore pour le retourner. C’était déjà un signe précurseur. Je peux, malgré la légèreté, la gravité de cette décision, vous dire que M. Mamadou Aliou Bah tient le cap et il n’est pas prêt à céder.”

Abordant dans le même sens, Me Houleymatou Bah a déclaré : “C’est un procès de la honte. C’est un procès de régression de nos valeurs, de la République. C’est un procès qui veut bâillonner des gens qui ne veulent pas dire la même chose que de l’autre côté. Nous n’allons pas nous taire et aujourd’hui encore, encore une fois, ça nous galvanise dans notre position. Ça nous revigore, ça nous donne encore plus d’énergie pour attaquer et pour toujours dénoncer ce qui ne va pas dans ce pays-là. La Guinée est un État de droit et nous exercerons les voies de recours dans ce sens.”