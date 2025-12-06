Alors que la polémique enfle autour des 15 % de participation de l’État guinéen dans le méga-projet Simandou, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), Karamo Kaba, est sorti de sa réserve pour apporter des éclaircissements.

Interrogé par Voxafrica, l’ancien président du Comité technique de négociation sur le dossier Simandou a détaillé les enjeux réels d’un projet souvent mal perçu par le grand public.

« Ce projet nourrit beaucoup d’espoirs, mais aussi beaucoup de fantasmes », rappelle-t-il, soulignant son rôle central dans les discussions ayant conduit à l’accord actuel. Il insiste notamment sur la dimension nationale de l’infrastructure ferroviaire prévue pour le transport du minerai : « Notre train ne transportera pas seulement du fer. Il transportera aussi des Guinéens, ainsi que d’autres produits. »

Répondant aux critiques qui opposent la participation de l’État dans Simandou (15 %) à celle dans la CBG (49 %), Karamo Kaba apporte une mise au point : « Oui, l’État détient 49 % dans la CBG. Mais ces 49 % représentent à l’époque la part de dette contractée par l’État pour financer le projet. Pour Simandou, la situation est totalement différente : l’État n’a pas injecté un seul franc, il n’y a eu aucun endettement. »

Il précise que la participation guinéenne est non dilutive : « L’État reçoit 15 % non dilutif. Si le capital passe de 100 % à 200 %, la part de l’État restera 15 %. Elle ne tombera jamais en dessous. C’est essentiel de le comprendre. »

Karamo Kaba insiste en outre sur le rôle stratégique de l’État au sein de la gouvernance : « Aucune décision stratégique ne sera prise sans l’avis de l’État guinéen. Ce sont ce qu’on appelle, en finance, des actions dorées. »

Il rappelle par ailleurs que ces 15 % ont été obtenus sans contribution financière directe, malgré les concessions accordées par l’État : « En numéraire, l’État a apporté zéro. Et dans 35 ans, tout revient à l’État guinéen à 100 %. Le projet Simandou deviendra entièrement propriété de l’État. »

Pour le gouverneur de la BCRG, comparer Simandou à la CBG n’a aucun sens, tant les ordres de grandeur diffèrent : « L’État guinéen détient 49 % dans la CBG, mais nous ne sommes pas du tout sur la même échelle. »

Il évoque également les projections financières du projet : « Dès la première année d’exploitation, nous anticipons environ 650 millions de dollars de revenus pour l’État. Je ne sais pas si la CBG a jamais atteint ce niveau. En moins de dix ans, Simandou rapportera autant que 65 ans d’exploitation de la CBG. »

Pour Karamo Kaba, le pays se trompe de débat : « Honnêtement, c’est un faux débat. Il faut que les gens sachent que l’État a été défendu, et de manière efficace. »