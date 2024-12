Arrêté dans la soirée du mardi 3 décembre 2024, au quartier Lambanyi, le journaliste Habib Marouane Camara reste toujours sans nouvelles de ses avocats ni de sa famille. Le parquet de Dixinn a annoncé ce vendredi 6 décembre l’ouverture d’une enquête auprès de la DCPJ (Direction Centrale de la Police Judiciaire) pour tenter de localiser le journaliste.

Dans un communiqué, le parquet près le tribunal de première instance de Dixinn indique avoir pris connaissance, par voie de presse, de l’interpellation de Marouane Camara par des individus vêtus de tenues de gendarme ou de militaire. Cependant, le parquet précise que cette arrestation a été effectuée sans ordre des autorités compétentes et en dehors des cadres légaux prévus par la loi.

“Ce qui a amené le parquet à requérir la DCPJ afin de procéder à une enquête complète et minutieuse concernant les faits d’arrestation arbitraire et de séquestration de Habib Marouane”, peut-on lire dans le communiqué.

Le parquet appelle à l’implication de tous pour que cette enquête puisse aboutir. “Le Parquet de Dixinn rappelle à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire, et à tout citoyen qui, dans l’exercice de ses fonctions, pourrait disposer d’informations relatives au dénouement de cette affaire, qu’il est tenu d’en informer sans délai les autorités compétentes, et de transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes pertinents”, précise le communiqué.

Le procureur annonce que des éléments objectifs issus de l’enquête seront rendus publics ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article 8 du Code de procédure pénale.