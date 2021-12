Lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la santé ce lundi 6 décembre 2021, le Directeur général sortant de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anss), Dr Sakoba Kéita a transféré son pouvoir de gestion au professeur Fodé Amara Traoré, nommé à ce poste à travers un décret du colonel Mamadi Doumbouya dans la soirée du samedi.

Le docteur Sakoba Kéita va en retraite après 40 ans de service. Ce qui fut un atout pour lui, à l’entendre. « 40 ans de services c’est beaucoup. Pour moi d’ailleurs, c’est un bonus de 10 ans que j’ai eu. Je serai parti il y a longtemps…»

Après plusieurs années également de gestion à l’Anss, il cède la place au professeur Fodé Amara Traoré ce jour, tout en lui souhaitant de continuer la performance de l’Institution en charge des maladies épidémiologiques en Guinée.

«Je te prie et je confie tout le personnel de ANSS. C’est sont eux qui sont tes forces. Tu ne peux pas aller faire tout ce qu’ils font à l’intérieur du pays. Ton rang de professeur et ton leadership feront que le mûr que j’ai construit ne va pas tomber. J’ai fait la fondation mais la performance te revient. Je vous souhaite bonne chance», a laissé entendre le docteur Sakoba Kéita, DG sortant de l’Anss.

Pour le professeur Fodé Amara, le leadership de son prédécesseur a permis à l’Anss d’être un organe capable de surveiller et d’engager une riposte vigoureuse contre toute épidémie en République de Guinée. Il a par ailleurs rassuré de sa totale disponibilité et de son engagement, à travailler dans une franche collaboration avec le personnel de l’agence pour souligne-t-il, « la réussite de la mission confiée. Seul le mérite et le respect de notre feuille de route guideront nos actions», a dit le DG entrant de l’Anss.

Le ministre de la santé, Mamadou Pethé Diallo, a souhaité la bienvenue au professeur Fodé Amara Traoré. Il a aussi souhaité bon un repos à Dr Sakoba Kéita, tout en avertissant ce dernier qu’il change peut-être de décor. « Je ne pense pas qu’il va aller se reposer (…)»