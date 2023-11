Selon les premiers éléments de l’enquête, ce sont les agents postés devant la Maison centrale qui ont ouvert le portail aux hommes qui sont venus exfiltrer Moussa Dadis Camara, Moussa Tiegboro Camara, Blaise Gomou et Claude Pivi, tous accusés dans le massacre du 28 septembre 2009.

Le porte-parole du gouvernement, interrogé par Rfi ce lundi 6 novembre 2023, indique qu’ils sont près de 80 officiers du Bataillon autonome des troupes aéroportées (BATA), de la garde républicaine de camayenne, des gendarmes et des agents pénitentiaires impliqués dans cette affaire qui ont été radiés de l’armée guinéenne hier.

Trois parmi les évadés ont été repris. Il reste tout de même l’ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle au temps du CNDD. A en croire Ousmane Gaoual Diallo, toutes les dispositions sont mises en place pour faire en sorte que Claude Pivi, en cavale, revienne rapidement à la Maison centrale afin qu’il puisse participer à la manifestation de la vérité sur les massacres du 28 septembre 2009. « Maintenant, si on ne le retrouve pas rapidement, cela ne pourrait pas, de toute façon, entraver la conduite du procès (…) et compte tenu des dispositions mises en place, il y a très peu de chances qu’il s’échappe, on ne peut pas dire aucune. Le mieux est qu’il trouve de moyens de se mettre à la disposition de la justice. Et donc il faut faire en sorte que tout ceci s’arrête et qu’on puisse tranquillement dérouler ce procès».

Le porte-parole du gouvernement a souligné que les premiers résultats de l’enquête ont démontré l’implication des agents postés à la Maison centrale. «Des éléments objectifs sont disponibles pour attester cela et la conséquence immédiate ce que des décisions fortes ont été prises à ce niveau. Toutes les personnes qui ont été identifiées formellement ont été radiées. Qu’ils appartiennent à l’armée, à la gendarmerie ou des agents pénitentiaires».

Contrairement aux avocats des détenus, le ministre Gaoual estime que l’hypothèse d’un enlèvement ne tient pas la route. « C’est difficile de dire que quelqu’un a été transporté sur une moto sans la volonté de la personne. Maintenant, on va attendre d’avoir des explications. (…) Mais attendons de comprendre comment cela s’est passé et cela permettra de donner la bonne version à toutes les parties», a-t-il ajouté.

Quant au procès du massacre du 28 septembre 2009, Ousmane Gaoual rassure qu’il va continuer. «Il faut qu’on comprenne que le procès du 28 septembre, ce n’est qu’un procès simplement pour punir des coupables. C’est aussi un procès pour réconcilier les Guinéens avec leur histoire. C’est important pour la Guinée et même pour l’Afrique», a fait savoir le porte-parole du gouvernement.