L’arrestation du Pr Alpha Condé par les hommes du Groupement des Forces Spéciales fait réagir la classe politique guinéenne. Face à cette situation très tendue, l’opposante Marie Madeleine Djoubate dit avoir pris de ce coup d’État avant d’inviter les nouvelles autorités a la retenue.

« On a pris acte de ce coup d’État. Et de lancer d’abord un appel aux nouvelles autorités en leur demandant de statuer à rétablir la justice et le droit de homme. Et dans ce contexte bien précis actuellement que la Guinée vit aujourd’hui en ce dimanche, il est essentiel que le droit des personnes arrêtées soient respectées. Donc il est ne faut qu’il y ait une vendetta. Donc il faut faire attention à cela. Et j’espère que les nouvelles autorités vont s’atteler rapidement à reconstruire le tissu social qui a été détruit par les divisions ethniques. Je pense qu’en ce moment il faut trouver une harmonie dans notre pays et dans la sous région » a-t-elle lancée à notre reporter depuis la France où elle réside.

Par ailleurs, la présidente du Congrès Panafricain (CPA) appelle aux nouvelles autorités de s’engager à résoudre les problèmes de la Guinée et améliorer les conditions de vies de la population : «Notre pays a pris aujourd’hui son destin en main et qu’il faut éviter les erreurs du passé, s’atteler à résoudre tous les problèmes du présent et du futur qui sont les conditions de vie des personnes qui sont la lutte contre corruption, qui sont les réformes institutionnelles et sociétales, la réforme de l’administration, répondre les propos du massacre du 28 septembre 2009. Donc je pense qu’ils ont beaucoup de travail est que les défis sont énormes. Je leur souhaite bonne chance» implore l’ancienne candidate à l’élection présidentielle de 2015.