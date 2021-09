Après la prise du pouvoir par le Comité national du rassemblement et du développement (CNRD) les réactions à l’international tombent l’une après l’autre, la dernière en date est celle du département d’Etat américain.

Dans une déclaration rendue publique ce lundi, le département condamne fermement les évènements qui se déroulent en Guinée. « Les États-Unis condamnent les événements d’aujourd’hui à Conakry. La violence et toute mesure extraconstitutionnelle ne feront qu’éroder les perspectives de paix, de stabilité et de prospérité de la Guinée. Ces actions pourraient limiter la capacité des États-Unis et des autres partenaires internationaux de la Guinée à soutenir le pays alors qu’il navigue sur la voie de l’unité nationale et d’un avenir meilleur pour le peuple guinéen » indique le communiqué.

« Nous exhortons toutes les parties à renoncer à la violence et à tout effort non soutenu par la Constitution et à respecter l’état de droit. Nous réitérons notre encouragement en faveur d’un processus de dialogue national pour répondre aux préoccupations de manière durable et transparente afin de permettre à la Guinée de réaliser son plein potentiel sur une voie pacifique et démocratique », conclue le communiqué.