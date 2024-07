Le vendredi 5 juillet 2024, le général Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de plusieurs conseillers à la Primature, dans un contexte marqué par une crise énergétique persistante en Guinée. Parmi ces nominations, celle de Bangaly Maty, ancien Directeur Général d’Électricité de Guinée (EDG) sous le régime d’Alpha Condé, a particulièrement retenu l’attention.

Bangaly Maty, qui a été démis de ses fonctions en mars 2022 et poursuivi par la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) pour détournement de fonds publics, a finalement été innocenté le 18 juillet 2023 par la Cour suprême. Recyclé pour servir en tant que conseiller en Énergie, Infrastructures et en Eaux auprès du Premier ministre, Maty revient à un moment crucial pour le secteur énergétique guinéen.

Le retour de Bangaly Maty au cœur de l’administration publique témoigne de la volonté du gouvernement de s’appuyer sur des compétences éprouvées pour résoudre les défis énergétiques actuels. Cette décision reflète également un effort pour surmonter les crises internes et les obstacles politiques, tout en visant une meilleure gestion des ressources et des infrastructures énergétiques.

L’avenir montrera si ce choix stratégique permettra de stabiliser et d’améliorer la situation énergétique en Guinée, offrant ainsi des solutions durables aux problèmes actuels et futurs.

Voici la liste exhaustive des nouveaux conseillers :

1. Conseiller principal : Pierre Joseph Kamano, retraité de la Banque mondiale et consultant indépendant.

2. Conseiller juridique : Dr André Camara, juriste en droit public et politologue.

3. Conseiller chargé de l’Énergie, des Hydrocarbures, des Infrastructures et de la Gestion de l’Eau : Bangaly Maty, consultant.

4. Conseiller chargé des réformes de la Fiscalité et des Finances Publiques : Dr Alhassane Makanéra Kaké, universitaire.

5. Conseiller chargé des questions Macroéconomiques, Budgétaires et Monétaires et de la Planification Stratégique : Holomou Koni Kourouma.

6. Conseiller chargé du Commerce, de l’Industrie, de la Prospective et de la Mobilisation des Finances : Thierno Ilyassa Baldé.

7. Conseillère chargée du Secteur Privé, des Investissements, du Partenariat Public-Privé, de l’Économie Solidaire et des Questions Humanitaires : Aminata Bérété.

8. Conseiller chargé des Mines et du Contenu Local : M. Alhousseny Kaba.

9. Conseiller chargé des Télécommunications, des Nouvelles Technologies, de la Digitalisation de l’Administration Publique, de l’Innovation Technologique et de l’Adressage : Dr Imydine Touré.

10. Conseillère chargée de l’Agriculture, du Foncier Rural, de l’Élevage, de la Pêche et de l’Économie Maritime : Maïmouna Seydi Diallo.

11. Conseiller chargé de la Santé et de l’Hygiène Publique : Dr Alphonse Vouhou Sakovogui.

12. Conseillère chargée du Suivi des Projets en Financement Extérieur : Adama Garanké Diallo.

13. Conseillère chargée de l’Éducation, de la Recherche Scientifique, du Genre et de l’Inclusion Sociale : Yayé Mariama Diallo.

14. Conseiller chargé du Suivi des Trois Axes Prioritaires de la Transition : Dr Saïkou Oumar Baldé.

15. Conseiller chargé de l’Environnement et du Développement Durable : M. Fassou Théa.

16. Conseiller chargé de la Jeunesse, du Sport, des Arts, de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat : Foumba Damaro Camara.

17. Conseiller chargé de la Diplomatie, du Dialogue Social, des Relations avec les Institutions et des Questions Sécuritaires : Ousmane Barry.

18. Conseiller chargé de la Communication : Aboubacar Camara.

19. Conseiller chargé des Missions : Mohamed Yaya Bah.