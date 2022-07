Foniké Mangué, Billo Bah et Djanii Alfa, tous responsables du Front national pour la défense de la Constitution ont été mis aux arrêts brutalement, mardi, alors qu’ils animaient une conférence au siège de leur structure. Leur avocat Me Salifou Béavogui a regretté la forme appliquée par les agents qui ont procédé à l’interpellation.

«Je suis vraiment abattu, complètement indigné… Nos clients ont été violemment arrêtés au siège du Fndc, dans une brutalité inouïe avant d’être conduits à la direction de la police judiciaire où ils ont été interrogés. L’interrogatoire a pris fin aux environs de 17 heures mais le dossier n’a pas être déféré», a exprimé l’avocat.

«Ce matin nous sommes en route pour la DPJ pour demander à ce que le dossier soit déféré chez le procureur. La forme de l’interpellation de nos clients n’a pas été respectée. Quelques soient les instructions données aux procureurs de la république ou aux officiers de police judiciaire, celles-ci doivent être exécutées conforment à la loi», a expliqué maître Salifou Béavogui, chez nos confrères de Fim Fm, ce mercredi 6 juillet 2022.

Par ailleurs, il a annoncé des poursuites judiciaires contre les auteurs des ‘’barbaries’’ dont ont été victimes les membres du Fndc : «Je vous informe que, quand tout va se calmer, nous allons saisir les autorités contre les auteurs des actes de barbaries et de violences qui se sont produites hier. On reproche à Djanii Alfa d’avoir injurié les membres CNT et on reproche à Foniké Mangué et Billo Bah d’avoir outragé un magistrat ou des magistrats et d’avoir manqué de respect aux magistrats. Ce sont des infractions dont la preuve n’a pas été rapportée. Il faut aller chercher la cause de leur arrestation ailleurs, pas dans loi. Nous en tirerons toutes les conséquences du droit.»

Djély Mamadou Kouyaté