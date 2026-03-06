Le Conseil national de la transition (CNT), réuni en session plénière ce jeudi 5 mars 2026, a adopté le cadre législatif du programme de développement « Simandou 2040 ».

L’institution a examiné et validé deux textes majeurs : la loi-plan 2026-2040 et la loi-programme 2026-2030. Ces instruments juridiques encadrent désormais le « Programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040 ».

Ces deux lois remplacent le Programme de référence intérimaire (PRI) 2022-2025, dont elles reprennent les orientations tout en en renforçant les ambitions. « Il s’agit d’une étape majeure dans la mise en œuvre de la politique nationale de développement », ont indiqué les autorités.

Le Programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040 définit une feuille de route sur quinze ans visant à bâtir une Guinée « plus prospère, plus équitable et plus souveraine ». Ce programme, qui comprend 122 méga-projets, nécessite des investissements estimés à plus de 200 milliards de dollars.

Selon les autorités, à travers des investissements dans les secteurs clés de l’économie nationale, le programme Simandou 2040 devrait permettre de transformer durablement les moteurs de croissance du pays, de renforcer la diversification économique, d’améliorer le bien-être des populations et d’accroître la compétitivité de la Guinée sur les scènes régionale et internationale.

D’après la présidence de la République, le programme repose sur une dynamique d’exécution ambitieuse structurée en trois grandes phases. La première, dite phase d’accélération (2025-2030), prévoit plus de 65 milliards de dollars d’investissements prioritaires dans les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, l’éducation et le tourisme. La deuxième phase, prévue entre 2030 et 2035, vise la diversification économique et la montée en puissance des industries de transformation locale. Enfin, une troisième phase, à l’horizon 2040, doit consacrer la consolidation et le rayonnement international de l’économie guinéenne.

Cinq piliers stratégiques

Le programme Simandou 2040 s’articule autour de cinq piliers stratégiques destinés à soutenir la transformation économique et sociale du pays :

Agriculture, industrie alimentaire et commerce

Éducation et culture

Infrastructures, transports et technologies

Économie, finance et assurances

Santé et bien-être

Ces piliers sont complétés par un axe transversal consacré à la modernisation de l’État et de la gouvernance, au développement durable et à l’inclusion sociale. Selon la présidence guinéenne, cet axe doit favoriser une gouvernance publique renforcée, une gestion responsable des ressources et une croissance plus équitable.

« Avec l’adoption de la loi-plan 2026-2040 et de la loi-programme 2026-2030 consacrant le programme Simandou 2040, la Guinée franchit aujourd’hui une étape décisive dans l’accélération de sa transformation économique et sociale », a déclaré Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la Présidence.

Selon lui, plusieurs projets structurants sont déjà engagés à travers l’ensemble du territoire national.

« La République de Guinée appelle l’ensemble des institutions, les partenaires techniques et financiers ainsi que les investisseurs nationaux et internationaux à accompagner la mise en œuvre de cette vision ambitieuse désormais consacrée par la loi, afin de bâtir ensemble une Guinée plus prospère, plus souveraine et résolument tournée vers l’avenir, sous le leadership du président de la République, S.E. Mamadi Doumbouya », a ajouté Djiba Diakité, également président du Comité stratégique de Simandou 2040.