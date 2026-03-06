En prélude aux élections législatives prévues le 24 mai 2026, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD) a pris un arrêté fixant le nombre de circonscriptions électorales en Guinée.

Dans son article 1er, le document officiel établit à 50 le nombre total de circonscriptions électorales sur l’ensemble du territoire national.

Selon l’arrêté, « la détermination et la répartition des circonscriptions électorales ont été effectuées dans le strict respect du principe de représentativité de l’ensemble des divisions territoriales au sein de l’Assemblée nationale et d’égalité des citoyens dans l’expression du suffrage, conformément aux dispositions de l’article 105 de la Constitution ».

Le texte précise également que chaque circonscription électorale élit un ou plusieurs députés, soit au scrutin uninominal ou plurinominal, soit au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, au prorata de sa population, conformément aux dispositions de l’article 149 du Code électoral.

La liste détaillée des circonscriptions électorales est jointe à l’arrêté sous forme de tableau.