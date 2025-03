À Al-Qods Acharif, des voix unanimes s’élèvent pour exprimer leur gratitude envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour les initiatives de solidarité déployées en faveur des habitants de la Ville Sainte durant le mois sacré de Ramadan.

À travers l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, le Souverain renouvelle son engagement en soutenant les catégories vulnérables, dans un élan de générosité et de bienveillance qui ne faiblit jamais.

Dans le cadre du programme de soutien alimentaire “Iftar Ramadan”, l’Agence a procédé à la distribution d’aides à 20 établissements sociaux, notamment des orphelinats, des foyers d’accueil et des centres de soins spéciaux. Cette opération, qui comprend 22 types de denrées de première nécessité, vise à alléger les souffrances des familles maqdessies les plus démunies et à renforcer leur résilience face aux défis du quotidien.

e directeur exécutif de l’Association caritative Wadi Al Joz, Diaa Al Husseini, a salué cette “noble initiative”, soulignant qu’elle reflète la sollicitude constante de SM le Roi envers la population d’Al-Qods. “Cette aide arrive à un moment crucial, durant le mois de Ramadan, où les besoins des familles vulnérables augmentent. Grâce à la Haute Bienveillance du Souverain, de nombreuses familles peuvent vivre ce mois sacré dans plus de dignité”, a-t-il déclaré.

De son côté, Sara Heidaf, coordinatrice du Centre pour femmes “Al-Thawri Silwan”, a exprimé sa reconnaissance pour le soutien continu du Roi aux habitants d’Al-Qods. Elle a loué les programmes humanitaires “pionniers” de l’Agence, qui, au-delà des aides alimentaires, organisent des activités sociales et culturelles pour renforcer le tissu social maqdessie.

Le président de l’association “Nour” pour les malvoyants a, quant à lui, mis en lumière l’importance de ces initiatives pour les personnes à besoins spécifiques. “Les efforts de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, apportent un réel soulagement à des catégories souvent marginalisées. Cette proximité avec les habitants d’Al-Qods, surtout durant Ramadan, est un véritable baume au cœur”, a-t-il affirmé.

En multipliant ces actions humanitaires, Sa Majesté le Roi Mohammed VI réaffirme son rôle de protecteur des droits et de la dignité des populations maqdessies, consolidant ainsi la solidarité historique entre le Maroc et la Palestine. Cette chaîne de générosité, qui se renforce chaque année durant le Ramadan, illustre avec éloquence la portée des Initiatives Royales : une solidarité qui transcende les frontières pour nourrir l’espoir et la fraternité à Al-Qods Acharif.