Quelques années après l’entrée des colons français dans le territoire des rivières du sud, les français envoyèrent une mission à Timbo pour une stratégie de contrôle du royaume du Fouta Djallon qui était un État très puissant.

M. De Beeckman, administrateur principal en service à Dubréka se rendit à Timbo à plusieurs reprises à partir de 1891, envoyé par Cousturier, Secrétaire Général du gouvernement des Rivières du Sud pour « des tentatives de conciliation ».

Lors de sa première mission (9 novembre 1891 – 21 janvier 1892), De Beeckman revint de Timbo avec à la clé, une simple convention commerciale entre la France et le Fouta Djallon.

Lors de son deuxième séjour à Timbo entre le 28 février et le 14 avril 1896, De Beeckman vint avec une troupe de 94 tirailleurs dirigée par le capitaine Aumar, il tenta sans succès de signer un traité avec l’almamy Bobar Biro qui manifestait maintenant une hostilité contre la France.

Après l’assassinat de Bokar Biro le 18 novembre 1896 à Bootoré (Niagara, Mamou), il fut remplacé par l’almamy Oumar Bademba. Le Gouverneur Général Chaudié, séjournant à Timbo, signait le 6 février 1897 avec les deux Almamys (Oumar Bademba des alfayas et Sory Yilili des soriyas), assistés du chef du Labé, Alfa Yaya, d’Alfa Ibrahima, le grand pontife de Fougoumba et de tous les anciens du pays le traité qui plaçait le Fouta-Diallon, au moins dans le texte français, sous l’autorité et la dépendance de la France.

Nous vous livrons le contenu de ce traité.