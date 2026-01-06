La Guinée, aux côtés du Botswana, de la République centrafricaine, de la Guinée-Bissau et de la Namibie, figure désormais sur une liste de pays africains visés par des restrictions renforcées de visas pour les États-Unis. Au total, vingt pays du continent sont concernés par ces mesures, dont douze placés sous une interdiction quasi totale d’accès au territoire américain, sauf dérogation exceptionnelle.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la politique américaine de durcissement des conditions d’octroi de visas, particulièrement à l’égard de certains États africains. Le département d’État américain a établi deux catégories : une liste rouge, qui interdit l’entrée sur le sol américain pour des motifs liés à la « sécurité nationale », et une liste orange, qui impose des restrictions sévères aux ressortissants des pays concernés.

Selon RFI, cinq pays africains — le Botswana, la République centrafricaine, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Namibie — ont été ajoutés la semaine dernière à cette liste orange. Contrairement aux annonces habituelles du président Donald Trump sur son réseau Truth Social, cette décision a été rendue publique via le site officiel du département d’État américain, à la veille du Nouvel An.

Des conditions de visa drastiquement durcies

Entrées en vigueur le 1er janvier, les nouvelles mesures imposent des conditions particulièrement strictes aux demandeurs de visa. Ces derniers doivent notamment s’acquitter d’une caution comprise entre 5 000 et 15 000 dollars, se soumettre à des entretiens en présentiel avec des agents de l’administration américaine, fournir un historique détaillé de leurs réseaux sociaux sur plusieurs années, ainsi que des informations précises sur leurs voyages antérieurs.

Le département d’État précise que ces exigences visent à détecter « toute indication d’hostilité envers les principes fondateurs des États-Unis » et à prévenir « toute menace à la sécurité intérieure ».

À ce jour, vingt pays africains figurent sur les listes de restrictions publiées par Washington, dont douze classés sur la liste rouge, où les visas sont suspendus, sauf exception. Ces dérogations peuvent être accordées lorsque « le secrétaire d’État à la Sécurité estime qu’un déplacement professionnel sert les intérêts des États-Unis », précise l’administration américaine.