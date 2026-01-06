En marge de la signature du protocole d’accord entre le gouvernement et l’intersyndicale de l’éducation, intervenue ce samedi 3 janvier 2026, Aboubacar Kourouma, secrétaire général du ministère de la Fonction publique et représentant de l’État à cette rencontre, a pris plusieurs engagements devant les responsables syndicaux. Cet accord vise à améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants.

Dans sa communication, Aboubacar Kourouma a réaffirmé la détermination de l’État à poursuivre les réformes engagées dans le secteur éducatif. « Ce nouveau protocole […] donne des avancées, donne les résultats d’après-négociations, de discussions entre les différentes parties », a-t-il déclaré, soulignant la portée des compromis obtenus.

Selon lui, cet accord constitue une preuve tangible de l’engagement du gouvernement à garantir des conditions de travail décentes aux fonctionnaires. Le secrétaire général a insisté sur le fait que le dialogue social ne saurait se limiter à la signature d’un document. « Ce n’est pas parce qu’on a signé un protocole d’accord que nous allons arrêter les échanges avec nos partenaires. Nous allons continuer jour et nuit à échanger, à discuter avec nos partenaires », a-t-il martelé, précisant que cette approche traduit la volonté de l’État de faire du dialogue social « le mode de gouvernance » au sein des administrations publiques.

Aboubacar Kourouma a également salué le retour à l’unité d’action au sein de l’intersyndicale, qu’il juge indispensable pour parvenir à des solutions durables. « On a signé le protocole du 2 décembre 2025 dans un climat qui n’était pas un climat d’union au niveau de l’intersyndicale, mais aujourd’hui, nous nous réjouissons de l’unité d’action qui est revenue au niveau de l’intersyndicale », s’est-il félicité.

Rappelant que cet accord est le fruit de concessions réciproques et d’efforts soutenus, il a tenu à souligner l’attitude du gouvernement tout au long des négociations. « Le gouvernement n’a pas compté ses efforts […] mais dans l’intérêt de nos travailleurs, le gouvernement a été là, patient », a-t-il réitéré, appelant par ailleurs les médias à relayer largement le contenu du protocole afin d’informer les enseignants et de renforcer la transparence autour des engagements pris.

Avec cette signature, le gouvernement entend réaffirmer sa volonté de garantir non seulement des conditions de travail décentes, mais aussi un climat de dialogue et de paix sociale au sein de la fonction publique. Selon Aboubacar Kourouma, « quand les Guinéens se mettent ensemble autour d’une table, ils parviennent toujours à une solution », un message qui illustre l’ambition de l’État de consolider la coopération entre l’administration et les syndicats.