Ramatoulaye Keïta, épouse du rappeur guinéen Louny, a affirmé avoir été victime de bastonnade de la part de son époux. A travers une publication faite sur sa page Facebook, elle a interpellé les médias, les ONG de défense des droits des femmes et les personnes de bonne volonté à lui apporter des secours.

«La goutte d’eau a débordé le vase. J’ai besoin de l’aide de toutes les bonnes volontés afin de m’aider à traduire celui qui m’a fait ceci en justice. J’appelle à l’aide aux radios, les ONG et tout le reste…», écrit dame Ramatoulaye Keïta.

« Il y a 3 jours que je suis convalescente et je suis chez ma mère. Hier matin je l’ai appelé pour le prévenir que ma petite sœur allait passer récupérer la dépense avec lui afin de me faire la cuisine. Je suis rentrée le soir, sans le trouver à la maison. Dès qu’il est rentré, il m’a demandé de lui servir son repas du soir, je lui ai répondu que je n’ai pas pu cuisiner, parce que je suis souffrante. C’est alors qu’il est sorti et ne rentrer qu’à minuit passée, sans m’apporter à manger. Je décide alors d’aller acheter quelque chose à manger au carrefour, à mon retour il m’interdit de manger dans sa maison, chose que je n’ai pas compris. Il est venu prendre mon sachet et le jeter dehors tout en m’insultant de tous les noms, quelques temps après, les coups ont suivis sans l’intervention des gardiens. Ça aurait pu être pire.»

Selon la victime, il s’agit d’une énième agression de ce genre : «J’en ai le ras-le-bol! Ce n’est ni la première fois, ni la deuxième, ni la troisième…, qu’il me bat comme son ami garçon», a-t-elle poursuivi, en invitant les internautes au maximum de partage de son écrit.