Alors même qu’il n’est ni électeur ni candidat, le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, plane sur toute la campagne présidentielle. Officiellement hors course, il demeure pourtant au centre des conversations, des stratégies et des calculs politiques. À tel point qu’une question s’impose : peut-on réellement mener campagne en Guinée en 2025 sans Cellou Dalein ?

Les premiers débats l’ont montré. Lors de l’opération de recensement, son refus d’enrôlement par l’ambassade de Guinée en Côte d’Ivoire a suffi à enflammer les discussions. Sa simple présence sur une liste – ou son absence – continue d’alimenter les craintes, les accusations et les interprétations.

Avant même la publication de la liste définitive des candidats, certains observateurs l’exhortaient déjà à « faire comme Ousmane Sonko au Sénégal » en soutenant un candidat de substitution, à l’image du duo Sonko–Diomaye Faye.

La comparaison révèle bien l’attente : même invisible, Cellou Dalein reste attendu, scruté, sollicité.

La Cour suprême a finalement validé huit candidatures, dont celle de Mamadi Doumbouya, malgré son engagement initial à ne pas se représenter. Le verrou de la Charte de la transition ayant été effacé dans la nouvelle Constitution, la voie s’est dégagée pour sa participation. Mais là encore, les débats reviennent à Cellou : que fera-t-il ? Que dira-t-il ?

Depuis le lancement officiel de la campagne le 30 novembre, son nom circule partout. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les cafés, l’appel devient insistant : Cellou doit soutenir Abdoulaye Yéro Baldé, principal candidat du FRONDEG. Comme si l’adhésion ou le refus du leader de l’UFDG pouvait, à elle seule, changer la dynamique du scrutin.

La pression vient même de l’intérieur. Pour Mamadou Barry, secrétaire général adjoint de l’UFDG, rester silencieux serait « une erreur historique ». Il enjoint Cellou Dalein à prendre publiquement position en faveur d’Abdoulaye Yéro Baldé, au nom « de l’avenir du parti et de la Guinée ».

Mais cette insistance soulève une interrogation fondamentale : pourquoi pousser autant un leader de l’UFDG à soutenir un ancien cadre du RPG Arc-en-ciel?

Ce paradoxe souligne l’essentiel : l’omniprésence politique de Cellou Dalein Diallo. Même absent, il influence les alliances, oriente les débats et façonne les stratégies.

Sa base militante reste solide, son poids électoral intact, et son nom suffit à polariser ou dynamiser la campagne.

En 2025, impossible d’y échapper : la campagne se déroule sans lui, mais jamais vraiment sans parler de lui.