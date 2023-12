Alors que la crise bat son plein à la Fédération Guinéenne de Football, trois clubs, à travers une déclaration commune proposent une solution. Un consensus derrière un candidat unique.

Annoncer désormais pour janvier 2024, l’élection du comité exécutif de la Fédération Guinéenne de Football est une urgence absolue, malgré les discordances dans le milieu sportif. Ce qui a poussé la primature à faire appel à Mamadou Antonio Souaré pour diriger cette médiation.

Toutefois, trois clubs ont levé la voix pour une solution de sortie de crise.

« Nous, membres statutaires de la Fédération Guinéenne de Football, soutenons la proposition pour un consensus relatif à l’élection des membres du comité exécutif de la Fédération Guinéenne de Football. En tant que partisan du consensus, nous nous désolidarisons de toute action qui irait à l’encontre de notre objectif commun : la constitution d’une liste consensuelle. En ce sens, nous saluons les efforts de toutes les parties prenantes pour arriver à l’objectif commun. Cette liste consensuelle va symboliser la détermination commune à former une équipe unie et inclusive, avec pour objectif de transcender les attentes de la communauté sportive guinéenne. Nous sommes résolus à collaborer étroitement pour trouver un consensus, reflet d’un esprit de coopération et d’innovation dans les meilleurs délais. Nous invitons donc tous les acteurs au partage d’une vision commune et les perspectives pour le renouveau du football guinéen.

Notre légitime intention est de doter la Guinée d’une équipe au niveau de la fédération de football qui renforce l’héritage légué par nos illustres devanciers. La présente déclaration représente un engagement ferme des signataires à promouvoir et soutenir les efforts collectifs et ceux du Gouvernement pour une refondation profonde de notre football.

Ensemble, avec intégrité et détermination, nous écrirons un nouveau chapitre pour le football guinéen», déclarent le Hafia FC, le Milo FC et la Flamme Olympique.

Le Hafia et le Milo FC s’éloignent donc de l’esprit du Collectif pour La Défense du football guinéen, conduit par Bouba Sampil, qui exigeait coute que coûte la tête du Général Mathurin Bangoura.