Monique Curtis, membre du Comité technique de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales, nous parle des avancées et défis du processus de réconciliation nationale en Guinée.

Monique Curtis souligne les avancées significatives depuis la remise du rapport des Assises nationales en août 2022. « Nous avons entamé la vulgarisation des 45 recommandations du rapport à travers tout le pays », explique-t-elle. Parmi les réalisations concrètes, Monique Curtis cite la mise en place des instances de suivi des recommandations, l’adoption de la loi sur la protection des victimes et témoins, la tenue du procès des événements tragiques du 28 septembre 2009, et la prise en charge médicale des victimes de violences corporelles. Elle met également en avant la restitution des titres fonciers aux victimes des déguerpissements de Kaporo-Rails, Kipé 2 et Dimesse, en 1998 et 2019, comme une avancée significative vers la réconciliation nationale.

La restitution des titres fonciers est, selon elle, une mesure symbolique et réparatrice pour les victimes : « Elle permet de réparer un tort historique et de restaurer la dignité des victimes qui ont longtemps attendu justice ».

Interrogée sur les défis juridiques entourant la restitution des titres fonciers, Monique clarifie que le comité national des Assises n’est pas une entité judiciaire : « Notre mission consiste à accompagner la mise en œuvre des recommandations en respectant les procédures légales en vigueur. Le comité technique agit en tant que facilitateur pour garantir que les recommandations soient traduites en actes concrets, renforçant ainsi la cohésion sociale. »

Au-delà de la question foncière, dit-elle, le comité a entrepris de nombreuses actions visant à améliorer la gouvernance et à lutter contre les inégalités. Elle évoque l’adoption d’une loi pour la protection des victimes et des témoins, ainsi que le procès des événements du 28 septembre 2009 comme étapes importantes dans le processus de vérité et de justice. « Nous travaillons activement à la prise en charge des victimes de violences corporelles avec des soins médicaux appropriés », ajoute-t-elle.

L’engagement des autorités, notamment le Général Mamadi Doumbouya, est crucial. « Lors de la remise du rapport final des Assises, le Président de la République a pris un engagement solennel pour veiller à la mise en œuvre de chacune des 45 recommandations. Cet engagement se manifeste à travers les avancées constatées aujourd’hui, telles que la restitution des titres fonciers et la protection des victimes », note-telle.

Monique Curtis soutient que la Commission technique continuera de travailler pour assurer la mise en œuvre effective des recommandations : « Nous allons intensifier nos efforts pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la réconciliation nationale ». Cela, ajoute-t-elle, inclut des mesures pour améliorer la gouvernance et la transparence, ainsi que des actions pour garantir la protection et l’égalité des droits pour tous les citoyens.

En conclusion, Monique Curtis rappelle que la réconciliation nationale est l’affaire de tous. « Nous devons soutenir ce processus initié par le Président de la République », dit-elle, en soulignant l’importance de la collaboration des médias pour éclairer les différentes parties prenantes. Elle invite les médias à s’intéresser davantage au processus de réconciliation, afin de partager avec les citoyens les progrès réalisés et les défis restants.