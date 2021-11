Quelques heures après sa rencontre avec les anciens dignitaires du régime déchu, le CNRD a sorti un communiqué dans la soirée du jeudi 04 novembre 2021, mettant en garde contre toute déstabilisation. Le message est surtout adressé aux acteurs politiques et sociaux.

Mamady Kaba, président de la Ligue pour les Droits et la Démocratie en Afrique (LIDA), estime que cette sortie du CNRD n’était pas utile, parce-que, trouve-t-il ‘’cela suscite des interrogations et interprétations’’. Il pourrait également pousser les uns et les autres à voir cette annonce comme si la junte serait en train finalement de montrer son vrai visage.

«Nous sommes à une étape de la transition où tous les regards sont fortement braqués sur la Guinée et les intentions du CNRD. Il aurait été mieux pour eux de faire l’économie d’un tel communiqué. Je pense que cela n’a pas été la meilleure communication possible, c’est important pour le CNRD d’établir des contacts, un cadre d’échange et de concertation avec les acteurs majeurs de la vie nationale afin que les malentendus et inquiétudes soient dissipés, au bon moment», a répondu l’activiste de la société civile.

«Il n’était pas nécessaire de montrer les muscles à travers des communiqués, parce-que les partenaires de la Guinée, les ONG de défense des droits de l’homme pourraient trouver dans ce communiqué, une source d’inquiétude. J’estime que ce n’était vraiment pas nécessaire de montrer des muscles à travers des communiqués», a indiqué ce défenseur des droits de l’Homme.

Cependant, pour la réussite de cette transition, le président de la ligue pour les droits et la démocratie en Afrique estime que tous les acteurs sociaux politiques doivent faire preuve de retenue.

«Comme l’a déjà dit le président, Mamadi Doumbouya, je pense que c’est important que tout le monde face preuve de retenue en cette période très sensible. Il faut favoriser une transition apaisée, parce-que nous savons qu’une transition conflictuelle pourrait occasionner des situations très désagréables comme nous l’avons connu dans le passé, et pour y arriver, chacun de nous doit fournir des efforts», suggère Mamady Kaba.