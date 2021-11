A travers une publication sur sa page ce vendredi 5 novembre 2021, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), a félicité les membres du gouvernement de la transition, dont la mise en place à été bouclée dans la soirée du jeudi.

Dans cette sortie, la coordination nationale du FNDC a réitéré son engagement à accompagner le nouveau gouvernement de la transition. Elle a invité également le peuple de Guinée à s’inscrire dans une logique d’ouverture pour un retour à l’ordre constitutionnel.

«Le FNDC adresse ses vives félicitations à tous les membres du Gouvernement de Transition et leur souhaite plein succès dans leur mission. Nous réitérons notre soutien et notre engagement à accompagner le Gouvernement de Transition pour la restauration de la démocratie, de l’Etat de droit, de la moralisation de la gestion publique ainsi que le renforcement de la cohésion sociale et la fondation des bases d’une gouvernance vertueuse. Nous invitons également le peuple de Guinée à s’inscrire dans cette dynamique d’ouverture et de franche collaboration pour un retour à l’ordre constitutionnel normal».