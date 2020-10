Le parti Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée (UDRG), se dit profondément choqué par la descente musclée dans la journée de ce dimanche, 4 octobre 2020, des bérets rouges au domicile de son président.

Dans une déclaration rendue publique par la suite, cette formation politique dirigée par Bah Oury, a condamné avec la dernière énergie, ce que les responsables qualifient d’acte d’intimidation et dénonce une attitude anti-republicaine des forces de l’ordre.

L’UDRG a aussi interpellé l’opinion publique et internationale, sur les conséquences qu’une telle situation risque d’entraîner avant de réitérer la détermination du parti et de son leader à poursuivre la lutte pour la défense des valeurs républicaines.

Ci-dessous la déclaration

C’est avec une profonde indignation que la direction nationale de l’Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée (UDRG) a constaté la descente inopinée des bérets rouges au domicile privé de son président, Monsieur BAH Oury dans la nuit du vendredi, 02 septembre 2020.

Cet acte infondé, destiné à intimider les opposants au 3e mandat de Monsieur Alpha CONDE est une autre illustration des perpétuelles violations des Droits de l’Homme en Guinée depuis 2010.

La direction nationale de l’Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée condamne avec la dernière énergie ce comportement anti républicain des forces de défense et de sécurité et attire l’attention de la communauté nationale et internationale sur les conséquences directes que cette attitude irresponsable pourrait avoir sur la consolidation de la démocratie et la paix sociale en Guinée au moment où notre pays s’achemine vers l’élection présidentielle la plus controversée de son histoire.

Attachés aux valeurs de démocratie et de bonne gouvernance, l’UDRG, ses militants et sympathisants restent mobilisés derrière le président, BAH Oury pour l’avènement d’une véritable démocratie en Guinée.

La direction nationale de L’UDRG saisie cette opportunité pour inviter ses militants et sympathisants à rester sereins. Car, ces actes d’intimidation ne sauront altérer l’engagement du Président BAH Oury à défendre les valeurs démocratiques et de bonne gouvernance pour l’intérêt supérieur du peuple de Guinée

Vive la République

Conakry, le 5 septembre 2020

Pour la direction nationale UDRG.

Le Vice-président chargé de la Communication

Almamy Sekou SOUMAH