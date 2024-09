Ce jeudi 5 septembre 2024 marque le troisième anniversaire de la prise de pouvoir par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) en Guinée. Cependant, contrairement aux deux années précédentes, cet événement se déroule sans la présence du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, actuellement en Chine pour participer au neuvième Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC).

Le général Doumbouya, instigateur du coup d’État du 5 septembre 2021, n’a pas pu assister aux célébrations de cette année, ayant quitté Conakry le 31 août 2024. Depuis son arrivée en Chine, il enchaîne les rencontres avec les plus hautes autorités chinoises, dans le but de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Parmi ces échanges, le président de la transition guinéenne a eu un tête-à-tête avec le président Xi Jinping, au cours duquel il a exposé sa vision pour l’avenir de la Guinée, notamment à travers le projet “Simandou 2040”, qui vise à exploiter le plus important gisement de fer au monde.

En marge du FOCAC, Mamadi Doumbouya a visité les installations du géant de l’acier Baowu Steel, à Shanghai, un acteur clé du secteur minier engagé en Guinée.

Il a également rencontré Ding Xuexiang, membre permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois, pour explorer de nouvelles opportunités de coopération, en particulier dans les secteurs des mines et des infrastructures.

Alors que le FOCAC 2024 se tient du 4 au 6 septembre à Pékin, la Guinée célèbre donc le troisième anniversaire du CNRD sans son leader. Celui-ci est en quête de partenariats stratégiques avec des puissances mondiales, telles que la Chine, pour soutenir le développement économique du pays.