Aicha Traoré a été abattue hier, mercredi 4 septembre 2024, alors qu’elle se trouvait à bord d’un taxi à la T8. Ce drame a choqué l’opinion publique. Le Premier ministre a exprimé sa consternation, regrettant que les opérations de maintien de l’ordre aboutissent souvent à des pertes en vies humaines.

Invité sur le plateau de la synergie des radios à l’occasion du troisième anniversaire du CNRD, Bah Oury a été questionné sur la répression des manifestations. “Je constate qu’hier, une femme a été atteinte par balle au niveau de la T8, et il y a deux semaines de cela, dans le même secteur, un autre jeune avait tué également. Nous avons dénombré deux morts”, a-t-il déclaré, annonçant l’ouverture d’une enquête.

“Depuis hier, le ministre de la Sécurité mène des investigations, tant au niveau interne que dans le secteur concerné, afin d’obtenir des explications sur cette série de décès. Nous sommes déterminés à faire la lumière sur ces événements”, a poursuivi Bah Oury, en déplorant la récurrence des morts lors des manifestations.

“On ne peut tolérer que des manifestations ou même le maintien de l’ordre entraînent régulièrement des pertes de vies humaines. Les auteurs de ces actes doivent être poursuivis sans complaisance. Les commandants et responsables d’unités doivent assumer pleinement leur responsabilité et veiller au comportement de leurs hommes. Cela implique aussi que la loi soit appliquée strictement et que la justice mène des enquêtes jusqu’au bout, sans concession”, a insisté Bah Oury.

Il a également souligné l’importance de ne pas instrumentaliser la délinquance à des fins politiques, un point crucial à prendre en compte dans le contexte actuel.